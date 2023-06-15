Источник сообщил о тяжелом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова

«По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальский в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым», — рассказал он.
По словам собеседника агентства, Буданова удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолетом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — специально прибывшим с авиабазы Рамштайн бортом 84−0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США доставили в Берлин. Запись о полете этого американского самолета сохранилась и в данных сервиса Flightaradar, что подтверждает слова источника.
Силовик добавил, что источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13. По его словам, есть сведения о том, что сейчас глава ГУР находится в тяжелом состоянии.
Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры разведки.
При этом именно с 29 мая Буданов не появляется на публике. В тот день в 15:20 он выложил в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. По данным Flightradar, самолет за Будановым вылетал несколькими часами ранее, но из видео непонятно, когда его сняли. В Киеве опровергали распространяющиеся новости о смерти Буданова, но ничего не говорили ни о его ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии.