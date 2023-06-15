Пашинян подверг критике современный герб Армении

Действующий герб принят 19 апреля 1992 года Верховным Советом Армении и уточнен законом от 15 июня 2006 года.
Как указал глава армянского кабмина, на гербе республики изображен Арарат с Ноевым ковчегом на вершине, а также гербы четырех династий Армении. По его мнению, герб республики едва ли связан с государственностью Армении.
«Глядя на герб, у меня возник вопрос: какое он имеет к нам отношение? Ведь мы приняли его в 1991 году. Какое он имеет отношение к основанному в 1991 году государству? О чем он?» — сказал премьер.
Он заявил, что в центре герба можно увидеть Ноев ковчег на горе Арарат и нынешнюю территорию Армении, которая находится под водой.
Также Пашинян обратил внимание на то, что на гербе изображен лев, «который уже давно не живет в природных условиях Армении».
«И эта проблема, которую мы обсуждаем, на самом деле касается двойственности. И она есть в каждом из нас», — добавил премьер.
22 мая Пашинян сообщил, что 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, которые готовы признать армянские власти, включают также территорию Нагорного Карабаха.
17 мая он заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах тех границ, которые были во времена пребывания республик в составе СССР.