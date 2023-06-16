Кабмин прогнозирует рост зарплат педработников на 25−30% в 2026 году

Средняя зарплата педагогов в российских государственных школах по итогам 2022 года составила 49,7 тыс. рублей в месяц, следует из таблицы. Как следует из таблицы, в 2026 году средняя заработная плата школьного учителя в РФ прогнозируется на уровне 67 тыс. рублей в месяц.
Средняя зарплата педагогических работников в государственных и муниципальных учреждениях дошкольного образования в 2026 году вырастет более чем на 30% согласно прогнозу правительства. Как следует из таблицы, представленной в докладе, по итогам 2022 года средняя заработная плата педработников в детских садах составила 43,1 тыс. в месяц. В 2026 году она прогнозируется на уровне 58,1 тыс. в месяц.
В правительстве также ожидают снижение численности педагогических работников почти на 100 тыс. человек к 2026 году — до 527,9 тыс. Связано это со снижением численности воспитанников. В правительстве прогнозируют снижение числа воспитанников детских садов к 2026 году на 708,6 тыс. человек.
Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава государственных организаций высшего образования в 2026 году вырастет почти на 25%.
Согласно таблице, представленной в докладе, по итогам 2022 года средняя заработная плата педагогов в вузах составила 111,4 тыс. рублей в месяц, в 2026 году ожидается, что она вырастет до 138,3 тыс. рублей в месяц.
Средняя зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения государственных организаций среднего профессионального образования в 2022 году, согласно таблице, составила 49,3 тыс. рублей в месяц. Предполагается, что в 2026 году она вырастет до 66,5 тыс. рублей в месяц.