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ПМЭФ-2023
11:59 (мск), источник: Ведомости

В Кремле сообщили о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принимаются беспрецедентные меры безопасности, в том числе и в цифровой сфере. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Разумеется, и меры безопасности, и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать беспрецедентные, это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности», — уточнил Песков.

В связи с этим Песков предупредил о проблемах с мобильным интернетом и посоветовал использовать Wi-Fi. «И все у вас будет хорошо», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

ПМЭФ в этом году проходит в 26-й раз с 14 по 17 июня. Ранее в Кремле рассказали, что форум посетят высокопоставленные делегации из более чем 15 стран, в том числе и лидеры ряда государств. В пленарной сессии, которая состоится 16 июня, будет участвовать президент России Владимир Путин. По словам Пескова, она пройдет «около двух» часов. В ходе выступления на пленарной сессии Путин даст детальную оценку положению дел в экономике, социально-экономической сфере, глобальных экономических процессов и очертит перспективы на ближнее и среднесрочное будущее, добавил Песков.

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