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12:32 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поддерживает любые идеи урегулирования конфликта на Украине

С. ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин остается открытым для любых контактов и обсуждения вариантов решения украинской проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Для нас фраза “украинская проблема” абсолютно понятна. Об этом знают все. Она не вызрела год тому назад, она вызревала на протяжении многих десятилетий. Она связана с безопасностью нашей страны, она связана с гарантиями безопасности нашей страны на будущее, она связана с существованием потенциального антирусского и антироссийского центра прямо у наших границ, которые всячески подпитываются из-за рубежа, она связана с продвижением Североатлантического альянса вместе с военной инфраструктурой в сторону наших границ», — сказал он.

По словам Пескова, эту проблему можно решать разными способами. И Путин поддерживает любые идеи, которые направлены на урегулирование этого конфликта, в том числе он приветствует и предстоящие контакты с лидерами африканских стран, добавил пресс-секретарь.

В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил президента России и Украины мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Сегодня делегация прибыла на Украину, а завтра планируется ее встреча с Путиным в Санкт-Петербурге.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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