Медведев: НАТО не нужна Украина

«Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде», — написал он в Telegram-канале, комментируя слова Столтенберга.
Следовательно, сделал вывод Медведев, для действующего политического режима на Украине «конфликт будет перманентным». Новые же власти в НАТО «точно не попросятся», выразил уверенность политик.
Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу France 5 заявил, что вступление Украины в состоянии конфликта в НАТО невозможно.
По его словам, это понимают как страны НАТО, так и Киев. При этом, добавил Столтенберг, «двери альянса открыты». Он отметил, что страны блока планируют обсудить на июльском саммите НАТО в Вильнюсе гарантии безопасности для Украины.
На фоне присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре Столтенберг отметил, что Киеву следует сосредоточиться на сохранении своей независимости, а не на членстве в НАТО.
В апреле 2023 г. он сообщил о достижении членами НАТО консенсуса, что Украина должна стать членом альянса. В ответ глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать страны — участницы альянса, а не Столтенберг. В мае канцлер Германии Олаф Шольц указал на несоответствие Украины «многим условиям» для вступления в альянс.
В Кремле заявили, что слова Столтенберга лишь подтверждают правильность решения о проведении спецоперации. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что исключение возможности вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей спецоперации РФ.