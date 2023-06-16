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ПМЭФ-2023
13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2023. Прямая трансляция

Президент выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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ПМЭФ в этом году проходит в 26-й раз с 14 по 17 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в ходе выступления Путин даст детальную оценку положению дел в экономике, социально-экономической сфере, глобальных экономических процессов и очертит перспективы на ближнее и среднесрочное будущее.

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