13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2023. Прямая трансляция
Президент выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
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ПМЭФ в этом году проходит в 26-й раз с 14 по 17 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в ходе выступления Путин даст детальную оценку положению дел в экономике, социально-экономической сфере, глобальных экономических процессов и очертит перспективы на ближнее и среднесрочное будущее.