В делегации президента ЮАР заявили, что не слышали взрывы в Киеве

«Как ни странно, мы не слышали сирен или взрывов. Африканская мирная миссия проходит по плану. Мы не слышали никаких взрывов. Вместо этого мы видели, как люди неспешно ходили. Все выглядит нормально из того, что мы видели», — написал он.
О звуках взрывов в Киеве ранее сообщил мэр Виталий Кличко. Тогда воздушная тревога была объявлена по всей Украине, а киевская администрация сообщала о работе ПВО. Позже Кличко уточнил, что поврежденных объектов в городе нет, а звуки взрывов были вызваны работой ПВО.
Ранее журналисты Reuters сообщили, что стали свидетелями того, как африканская делегация на автомобилях приехала в Киев, а затем политики зашли в отель, чтобы воспользоваться укрытием.
16 июня в Киев с визитом прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие африканские лидеры. Планировалось, что они встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским и предложат собственный мирный план по урегулированию конфликта, а по завершении визита отправятся в Россию.
В начале июня в Кремле подтвердили, что российский лидер примет делегацию президентов стран Африки. Перед этим Путин провел телефонные переговоры с Рамафосой, в ходе которых они обсудили вопросы, связанные с мирной инициативой стран Африки по Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова рассматривать любые предложения по миру, но пока, в отличие от Китая, «ничего на бумаге не видела».
Ранее Reuters писал, что среди мер, которые могут предложить лидеры африканских стран, — вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановка ордера Международного уголовного суда на арест Путина и смягчение санкций, «безусловная» сделка по зерну и удобрениям.