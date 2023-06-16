16:24 (мск), источник: Известия
«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат»
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ — основные цитаты.
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В пятницу, 16 июня, Владимир Путин традиционно принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Ранее в Кремле рассказали, что президент в рамках выступления в том числе даст детализированную оценку состоянию российской экономики. Основные цитаты из выступления главы государства — в традиционном материале «Известий».
Конечно, мое выступление будет прежде всего посвящено развитию России, нашим планам по самым разным направлениям. Но я исхожу из того, что и для вас, [иностранных гостей], представляет определенный интерес. То, что мы делаем в своей экономике, на мой взгляд, может быть применимо и в других странах, и это будет только усиливать возможности взаимодействия.
Выступая с этой трибуны год назад, я изложил свое видение вызовов, с которыми столкнулась Россия и весь мир. Напомню, именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики, для отечественного бизнеса.
Когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, когда по сути перекрашивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни, сегодня, уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, можно уверенно сказать: стратегия выбранная тогда и государством, и бизнесом России сработала.
Еще год назад настроения, в том числе в наших предпринимательских кругах, были весьма насторожены. В таких условиях важно было дать бизнесу точку опоры. Подтвердить незыблемость наших принципов.
В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернется к закрытой административно-командной экономике. Но мы, как вы знаете, выбрали путь расширения свободы предпринимательства, и практика показала, что поступили абсолютно правильно и жизнь это доказала. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции.
Мы сохранили ответственную денежно-кредитную политику. Это позволило нам выйти на рекордно низкие уровни безработицы. Такой низкой она не была в нашей истории. Практика показала, что мы не зря добивались этой макроэкономической устойчивости. Будем и дальше выстраивать нашу макроэкономическую политику с учетом реальной ситуации и ориентируясь на целевую инфляцию.
Поддерживают высокую инвестиционную активность отечественные банки, их капитальная база прошла испытание на прочность. Для сравнения: за 2022 год на объемы кредитования юридических лиц прибавили 14,3%, а по гражданам 9,5%. Темпы роста кредитов так называемым «юрикам», как говорят в профессиональной среде, юрлицам в текущем году составили уже 17,1%, а «физикам», то есть физическим лицам — 12,9% рост.
Обращает на себя внимание динамика ненефтегазовых доходов. В мае темп составил плюс 28,5%. Еще раз хочу подчеркнуть: речь идет о доходах бюджета, который не связан с экспортом нефти и газа. А это значит, что реальный сектор развивается и набирает обороты.
Финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, сокращение бедности и неравенства — такой акцент стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года.
Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат.
Мы продолжаем индексировать МРОТ, увеличивать его отрыв от прожиточного минимума. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию — на 18,5%. Суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти 5 млн человек. А к 2030 году МРОТ должен вырасти в номинальном выражении почти вдвое.
Мы расширяем меры социальной поддержки граждан, особенно семей с детьми. Многие из таких мер поддержки зависят от того, работает человек или нет. Мы должны изменить такую ситуацию. Пособие должно служить подспорьем, дополнением к зарплате, а не ее заменой. Предлагаю пособие на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на которые они назначены — вне зависимости от того, увеличился доход или нет.
Также предлагаю поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Сегодня они не имеют права найти даже подработку. Я предлагаю предусмотреть возможность частичной занятости для них.
Опережающими темпами мы увеличиваем пенсии и социальные выплаты. В результате реальные располагаемые доходы граждан вернулись к росту. Да, он пока скромный, но это уже тенденция.
У каждого из наших партнеров был выбор — они его сделали. Если поначалу наши граждане очень переживали из-за ухода иностранных партнеров, то сейчас активно занимают освободившиеся площади в торговых центрах.
Мы дверь ни для кого не закрываем. Мы не боимся конкуренции. Но во главе угла всегда будем держать интересы российского бизнеса. Кстати, тех, кто остался, мы тоже считаем отечественным производителями и будем к ним относиться, как к своим.
Объем строительных работ растет 5 лет подряд. Сейчас эта динамика продолжается и увеличивается. Будем и дальше строить и обновлять объекты инфраструктуры, автомобильные дороги и мосты.
Хочется отметить оперативную работу правительства и РЖД, которые смогли оперативно вывезти контейнеры с Дальнего Востока, тем самым ликвидировав заторы и обеспечив оперативные поставки.
Мы планируем увеличить строительство торгового флота и продолжим строительство ледокольного флота.
Нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стала привычной практикой.
Считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе, а именно — объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенных в период действия моратория.
И полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом.
В малом и среднем бизнесе в России заняты более 28 млн человек. Сначала 2022 года удвоилось количество самозанятых. Их теперь у нас 7,6 млн. Необходимо поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают первые шаги в этом, в том числе в рамках социального контракта. Он сегодня предусматривает запуск своего дела, ведение личного подсобного хозяйства. Считаю правильным, если участник социального контракта будет проходить дополнительное обучение предпринимательским навыкам на базе центров «Мой бизнес» — конечно, за счет государства.
Для малого и среднего бизнеса у нас предусмотрены меры поддержки. Возникает ситуация, когда мало стимулов расти, переходить в другую весовую категорию, это просто нерентабельно. Поэтому компания разными ухищрениями пытаются остаться в секторе малого предпринимательства, МСП, в том числе прибегают к дроблению бизнеса, для того чтобы сохранить эти льготы — налоговые службы все это прекрасно видят.
Нет смысла кого-то ловить за руку. Задача в том, чтобы поддержать развитие, убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться, создавать новые рабочие места. Лучший путь здесь — помогать создавать условия для плавного и необременительного перехода в другую категорию бизнеса. Я прошу правительство в начале следующего года представить предложение на этот счет, включая запуск льготного переходного режима налогообложения.
Развитие региональной инфраструктуры создает новые возможности для бизнеса, в том числе для развития туризма.
Нужно динамично развивать туристическую инфраструктуру в нашей стране. В этой связи предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента сегмента — это 3 звезды, как вы знаете. Считаю нужным также включить обязательно в эту программу строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков, горнолыжных курортов. Я знаю, что бизнес планирует или уже реализует такие проекты в Крыму, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе, на юге и в центральной части России. Будем поддерживать эти проекты.
Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на строительство модульных гостиниц (глемпингов).
Количество проверок бизнеса сократилось, но предприниматели говорят, что теперь вместо надзорных органов стали приходить правоохранители. Причем зачастую и нарушений-то никаких нет — они тут как тут уже.
Приходят, что-то там ковыряют, возможно, где-то это оправданно, но по сути что происходит? Происходит подмена понятия: проверок, говорим, не будет, а на практике оказывается, что другие люди приходят. Конечно, это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса.
И хочу подчеркнуть: проверки там, где они остаются, должны проводиться только профильными ведомствами. Прошу правительство вместе с Генпрокуратурой, Министерством внутренних дел дополнительно закрепить эту норму в законодательстве и строго отслеживать ее выполнение. Это очень важно. Иначе смысла нет нашей работы.
На этих [международных рынках] есть не только партнеры и друзья, но и те, кто привык извлекать сверхприбыли из своих монополий. Таким участникам рынка не нужны конкуренты, поэтому они вставляют палки в колеса, пытаются сдерживать новые центры развития. Говоря современным языком, пытаются «отменить» их, но в результате отменяют свою деловую репутацию. Россия была, есть и будет частью мировой экономики.
С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому внешнему давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы. И сейчас продолжают расти дальше.
Необходимо повысить ориентированность высших и средних учебных заведений на результат. В связи с этим предлагаю сделать две вещи. Первое: установить качественный критерий — трудоустроенность выпускников. На этой основе предлагаю формировать рейтинг учебных заведений. Второе: каждые пять лет составлять подробные прогнозы.
Речь идет не только о том, чтобы компенсировать спад ВВП или заместить ушедшие компании. Я уже говорил, изменения в мире носят кардинальный характер — а это значит, что нам нужна проактивная экономическая политика. По сути, нам нужен переход на качественно новый уровень развития — переход к суверенной экономике. Такая экономика, экономика предложения, предполагает повсеместное наращивает производственных сил и ресурсов.
Конечно, технологический суверенитет не предусматривает самостоятельного производства абсолютно всех элементов. Это невозможно, но мы к этому и не стремимся. Необходимо обеспечить самостоятельное производство на критически важных направлениях.
Как я сказал в послании Федеральному собранию, бизнес в ключевых отраслях и управление нашими крупнейшими системообразующими предприятиями должны работать именно в российской юрисдикции.
Да, конечно, у каждого бизнесмена есть незыблемое право распоряжаться прибыльным имуществом по своему усмотрению. Любой бизнес не запускается. Это главный мотив, основа предпринимательской деятельности. Понятно, здесь не может быть никаких сомнений, но ситуация, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах, недопустима.
Мы поставили для себя определенные задачи, связанные с денацификацией этих территорий, их демиталиризацией. Но что касается демитаризации — скоро Украина перестанет совсем использовать свою технику и начнет использовать технику других стран. Так много не навоюешь.
Где-то украинцам удается дойти до первой линии, где-то не удается — вопрос не в этом. А вопрос в том, что ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно. Потери у них очень большие, на некоторых участках даже больше, чем 1 к 10. Противник успеха не имел, как докладывают военные.
У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят: «Зеленский не еврей — это позор еврейского народа». И это не шутка, не пародия. Ведь на пьедестал почета в Украине возведены неонацисты, последыши Гитлера.
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