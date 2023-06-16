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ПМЭФ-2023
16:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Выступление Путина на ПМЭФ-2023. Главное

С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). Ключевым событием форума является выступление на пленарной сессии президента России Владимира Путина. Глава государства дал оценку развитию России и ее планам по разным направлениям. Основные тезисы речи президента — в подборке «Ъ».

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Со следующего года МРОТ будет проиндексирован на 18,5%. К 2030 году его планируется удвоить.

Президент предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям в период моратория на наказания. Сам мораторий продлевается на 2024 год.

Бизнес, который не связан с рисками для жизни и окружающей среды, вообще не надо проверять. Достаточно профилактических мероприятий.

Экономическая стратегия, выбранная властями и бизнесом в условиях санкций, оказалась верна и дала хороший результат. Безработица составляет 3,3%. Такой низкой она еще никогда не была. Из-за черты бедности в прошлом году вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности составил 9,8%. Рост ВВП России по итогам этого года ожидается около 1,5−2%.

Надо проработать льготный переходный режим налогообложения для компаний, которые вырастают из категории малых и средних.

Владимир Путин предложил минимум в два раза повысить пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба по ряду уголовных статей.

Нефтегазовые доходы за январь—май выросли на 9,1%. В мае темп составил плюс 28,5%. При этом доходы бюджета, не связанные с нефтегазовой сферой, набирают обороты. Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы.

Текущий дефицит бюджета связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Это сделано специально, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ.

Владимир Путин предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя, а также закрепить понятие «частичная занятость» в законе.
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