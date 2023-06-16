17:11 (мск), источник: РБК
Путин предупредил ВСУ, что на западной технике «долго не навоюешь»
Путин рассказал о потерях ВСУ во время контрнаступления и заверил, что шансов у украинской армии нет ни на одном участке.
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Владимир Путин в ходе ПМЭФ заявил, что каждый день растет число потерянной украинской армией техники. По его словам, на сегодняшний день в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 186 танков и 418 бронемашин различного класса. «Я уже не говорю про личный состав», — добавил он.
Что касается демилитаризации. Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все, что они используют, это извне привезено. Но так долго не навоюешь.
По словам Путина, в России «оборонная промышленность раскручивается изо дня в день. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции за последний год, и идет дальнейший рост. Некоторые предприятия работают днем и ночью. И это говорит о том, что запас прочности у нас очень большой», — сказал президент.
Касательно украинского контрнаступления Путин отметил, что «где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается». «Вопрос в том, что они используют стратегические резервы, но ни на одном из участков не добились своей цели», — сказал он.
Потери украинской армии Путин оценил больше чем 10 к одному по сравнению с российской армией.
Прямо сейчас предпринимается очередная попытка на Времевском направлении, по нескольким участкам при поддержке пяти танков противник пытается атаковать, на Запорожском при поддержке двух танков. К первому краю подошли, потеряли несколько танков. Шансов у ВСУ нет. Так же как и на других направлениях.
В последней на сегодняшний день сводке Минобороны России сообщило о том, что подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях. Речь шла об отражении атак на Времевском участке, в районах населенных пунктов Ровнополь, Урожайное, Первомайское, Петровское и Старомихайловка.