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18:26 (мск), источник: © РИА Новости

Путин об F-16 для ВСУ: если разместят за границей, посмотрим, как поражать

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Спецоперация на Украине
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«Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в конфликт», — сказал он.

Кроме того, глава государства пообещал, что F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки «Leopard».

В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинкому коллеге Владимиру Зеленскому планы обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты и в каком количестве.

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей украинской армии, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.

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