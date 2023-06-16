Лавров пообещал военно-технический ответ на поставку F-16 Украине

«Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены, для того чтобы нести ядерное вооружение. F-16 — это военно-техническое произведение, поэтому, конечно, если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ», — сказал он.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос модератора, заявил, что в случае поставок Украине истребители F-16 будут гореть так же, как и танки Leopard. По его словам, российская армия успешно уничтожает эту технику при отражении атак ВСУ.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), который прошел 19—21 мая в японском городе Хиросиме, было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. Подготовка украинских летчиков уже началась в нескольких странах, сообщал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Кремле заявили, что поставки Киеву истребителей не изменят ситуацию на линии соприкосновения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на продолжение по возрастающей спирали обеспечения ВСУ новыми вооружениями. Лавров ранее выразил уверенность, что у российской армии есть возможности ответить на анонсированные поставки истребителей.