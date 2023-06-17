FT узнала о риске для евро при использовании замороженных активов России

ЕЦБ отметил, что использование доходов от процентных ставок по замороженным российским активам может побудить другие центральные банки, у которых есть большие денежные резервы, «отвернуться» от евро, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7.
Брюссель рассматривает использование прибыли от замороженных активов Банка России в качестве одного из вариантов для направления средств на нужды Украины.
Один из европейских дипломатов рассказал, что предложения по возможным способам сделать это ожидаются уже в этом месяце. «Вы не можете обойти верховенство закона. И если вы найдете что-то юридически обоснованное, каковы будут последствия для статуса евро как мировой валюты?» — добавил он.
Активы российского ЦБ ЕС и США заморозили после начала спецоперации на Украине. Минфин России в марте прошлого года оценивал размер обездвиженных средств в $300 млрд. ЕК в мае текущего года сообщила, что речь идет более чем о €200 млрд ($215 млрд). Вопрос об использовании прибыли от них обсуждается уже давно.
Некоторые страны заявляли, что уже приняли такое решение. Например, Бельгия сообщала о планах передать Украине €200 млн доходов с замороженных российских активов.
При этом ЕК пришла к выводу, что сами активы рано или поздно придется вернуть Москве. Президент Владимир Путин отмечал, что действия Запада с российскими активами схоже с воровством и оно «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указывал: что бы Запад не пытался сделать с российскими средствами, это будут незаконные решения.