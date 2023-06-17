В России предложили включить в ОМС помощь по постродовому восстановлению

В письме Нилов, возглавляющий думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, указал на то, что одной из причин отказа молодых женщин от решения забеременеть является «неуверенность в ресурсах собственного организма и их способности к восстановлению».
«Если к этой проблеме добавляются материальные сложности, она превращается в основной стимул отказа от материнства. Многих пугает высокая вероятность появления негативных последствий и послеродовых осложнений, которые могут не только отразиться на здоровье, но и в значительной степени отрицательно сказаться на внешности», — отмечает депутат.
Нилов напомнил, что сейчас перечень видов медицинской помощи в рамках ОМС «не входят послеродовые восстановительные комплексные процедуры». В частности, речь идет о «восстановлении и коррекции фигуры, возвращения тонуса мышц и тканей посредством курсов лечебной физкультуры, массажей и хирургического вмешательства», восстановления иммунитета, нормализации гормонального фона, комплексном восстановлению организма, пластике и психологической поддержке.
«На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность расширения перечня мер медицинской помощи во время беременности и в послеродовой период, доступных гражданам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования», — написал Нилов, заверив, что депутаты от ЛДПР готовы подготовить необходимые поправки в законодательство. Сам перечень, добавил он, «требует дополнений и уточнений со стороны профессионального медицинского сообщества».