Вручена престижная премия в области фотографии живой природы Подведены итоги международного конкурса фотографий живой природы The Big Picture — 2023
Фоторепортажи
Главное
Спецоперация на Украине
03:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Блинкен прибыл в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Пекине, передает AFP. В последний раз руководитель Госдепартамента посещал Китай в 2018 году.

Источник: AFP 2022

Господин Блинкен стал самым высокопоставленным представителям США, который прибыл в КНР с тех пор.

Госсекретарь пробудет в Пекине два дня. Как отмечает AFP, ни одна сторона не ожидает прорывов, так как страны расходятся по ряду вопросов: от торговли до региональной безопасности. Однако и Пекин, и Вашингтон все чаще высказывают заинтересованность в достижении большей стабильности.

Госсекретарь США планировал в феврале посетить Пекин, но отложил поездку после инцидента с китайским аэростатом, который Вашингтон заподозрил в шпионской активности. На прошлой неделе Китай посетил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Леонид Уварчев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ученые нашли древние бактерии, что грозит человечеству
Кто будет носить имя Льва Яшина?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия