Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии

«Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий. Отсюда и перманентные учения, часто совместные с российскими военными», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, насколько велика вероятность создания в Грузии под давлением Запада так называемого «второго фронта» против России.
Как заявил ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв «второй фронт», убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.
По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, официальный Тбилиси не поддерживает идею «второго фронта», однако власти Грузии готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу и решение должно оставаться за народом. Отношения Грузии и Украины остаются напряженными долгое время. Украина не раз обвиняла грузинские власти в отказе помогать ей в военном конфликте и в пророссийском настрое, при этом члены грузинского правительства считают, что украинские чиновники желают открыть в Грузии «второй фронт», чего они не допустят.