Ученые рассчитали, насколько люди сдвинули земную ось Оказалось, что некоторые регионы планеты сдвинулись относительно нее сильнее других.
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
11:58 (мск), источник: © РИА Новости

Залужный может находиться за границей, заявил Путин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами, кадры с мероприятия выложил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Источник: AP 2022

«Ну вы у него (Залужного. — Прим. ред.) спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — сказал глава государства.

Так Путин ответил одному из военных корреспондентов, отметившему, что присутствующие думают, что президенту известно местонахождение главкома ВСУ.

Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных российской армией по военным объектам на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы «Джокер ДНР» со ссылкой на свои источники в ВСУ, военачальник перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста.

Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета объединения даже по видеосвязи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США причины провала контрнаступления ВСУ описали двумя словами
Один 'Солнцепек' смог остановить наступление ВСУ у Новодонецкого
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир