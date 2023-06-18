Залужный может находиться за границей, заявил Путин

«Ну вы у него (Залужного. — Прим. ред.) спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — сказал глава государства.
Так Путин ответил одному из военных корреспондентов, отметившему, что присутствующие думают, что президенту известно местонахождение главкома ВСУ.
Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных российской армией по военным объектам на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы «Джокер ДНР» со ссылкой на свои источники в ВСУ, военачальник перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста.
Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета объединения даже по видеосвязи.