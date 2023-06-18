НАТО продолжит выполнять свою миссию на фоне обострения в Косово

«Приверженность KFOR НАТО выполнению своего мандата неизменна, о чем свидетельствует недавнее дополнительное развертывание 500 военнослужащих», — заявила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску (цитата по AFP). Она напомнила, что соглашение от 2013 года предусматривает развертывание на севере косовских сил безопасности.
С 14 июня сербы удерживают трех косовских полицейских, что правительство Косово назвало похищением. В качестве меры безопасности оно запретило въезд на свою территорию всем сербским автомобилям.
Численность KFOR НАТО увеличилась до более чем 4 тыс. после отправки подкрепления из Турции. Усиление произошло после столкновений с протестующими из числа этнических сербов в конце мая, в результате чего были ранены 30 миротворцев. Дополнительный батальон НАТО находится в состоянии боевой готовности для развертывания в Косово, если потребуется.
США призвали Сербию освободить полицейских. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель призвал президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти встретиться в Брюсселе в ближайшие несколько дней.
Тем временем господин Вучич на фоне обострения ситуации объявил, что его страна перестанет информировать мировое сообщество о стратегических планах в военном секторе.