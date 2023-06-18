Женщины — вперед: как советская девушка полетела на орбиту 60 лет назад Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
Главное
Спецоперация на Украине
21:48 (мск), источник: ТАСС

Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов в ЕС

Проект нового плана предусматривает введение квот на допуск нелегалов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд взнос на их обустройство в других странах.

Источник: Reuters

БУДАПЕШТ, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в Евросоюзе.

«Брюссель снова призывает ввести обязательные квоты на мигрантов. Империя Сороса наносит ответный удар», — написал Орбан в воскресенье в Twitter.

Проект нового плана ЕС по миграции предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд взнос на их обустройство в других странах.

8 июня некоторые участники министерского совещания в Брюсселе уже успели назвать план историческим, однако Венгрия и Польша выступили против него. Они предложили продолжить дискуссии на следующем саммите Евросоюза.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Выяснилось, подлежит ли восстановлению поврежденная Каховская ГЭС
Легенда описывает ссору Петра I и Екатерины иначе: царь подвел супругу к зеркалу и пригрозил
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта