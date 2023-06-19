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02:42 (мск), источник: ТАСС

КНДР заявила о планах наращивать ядерные силы

Пхеньян также намерен отвечать «на лобовое противоборство — лобовым противоборством», сказано в докладе по итогам восьмого пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Источник: Reuters

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. КНДР намерена и дальше прилагать усилия с целью наращивания ядерного потенциала, а также в случае угрозы «отвечать ядерным оружием на ядерное оружие». Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе по итогам проходившего 16—18 июня с участием лидера страны Ким Чен Ына восьмого расширенного пленарного заседания Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи, созванного по инициативе Политбюро ЦК партии.

«Политбюро подтвердило, что все успехи, достигнутые в области разработки различных систем вооружений, включая ядерное оружие и ракеты, являются большим шагом, сделанным для укрепления сил сдерживания ядерной войны. Подчеркнуто, что отрасль обороны государства должна последовательно придерживаться намеченного ЦК партии направления развития ядерных вооружений и линии на наращивание ядерных сил», — цитирует документ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, в докладе отмечается, что КНДР намерена «отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, на лобовое противоборство — лобовым противоборством». «Такие практические действия продемонстрировали стремительные темпы развития наших стратегических вооруженных сил и мощные военно-технические возможности, а также поставили под непреодолимое ощущение кризиса безопасности американских империалистов и южнокорейских марионеток», — говорится в документе.

На прошедшем пленуме были подведены итоги работы за первую половину 2023 года во всех областях, включая экономическую. Участники заседания обсудили важные вопросы, связанные с укреплением партии, государственным строительством и стратегией в сфере дипломатии и обороны в условиях изменившейся международной ситуации.

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