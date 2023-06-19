Российские военнослужащие получили выплаты за уничтожение РСЗО HIMARS

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции. Одной из управляемых ракет РСЗО «Торнадо-С» был уничтожен американский HIMARS.
«Уничтожается колесная, гусеничная техника, артиллерийские установки, пикапы с ДРГ и кочующими минометами. За каждую пораженную цель бойцам начисляется выплата. Военнослужащие шутят — если разведка заработается, то об успешно пораженной цели станет известно по пополнению счета», — говорится в сообщении.
По словам заместителя начальника расчета, выплаты приходят всем «в течение какого-то времени». При этом часть выплаты приходит не только работавшему расчету, но и каждому человеку в подразделении.