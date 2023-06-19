Женщины — вперед: как советская девушка полетела на орбиту 60 лет назад Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
07:45 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР сообщили о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ на луганском направлении

Российская разведка зафиксировала присутствие иностранных наемников в зоне ответственности группировки войск «Юг», уточнил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

ЛУГАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Наемники из более чем 15 стран воюют в рядах Вооруженных сил Украины на луганском направлении в зоне проведения Россией специальной военной операции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российская разведка зафиксировала присутствие иностранных наемников в зоне ответственности группировки войск «Юг» на луганском направлении. «За истекшую неделю в ходе анализа разведданных на купянском, краснолиманском и донецком направлениях на линии боевого соприкосновения выявлены наемники из более чем 15 стран», — сказал он.

Марочко отметил, что больше всего иностранных наемников разведка РФ зафиксировала в подразделениях украинских войск, дислоцированных на донецком и купянском направлениях.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Выяснилось, подлежит ли восстановлению поврежденная Каховская ГЭС
Легенда описывает ссору Петра I и Екатерины иначе: царь подвел супругу к зеркалу и пригрозил
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта