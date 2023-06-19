11:57 (мск), источник: © РИА Новости
Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении ядерного топлива, заявил Нарышкин
Нарышкин: Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива на ЧАЭС.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива с Ровенской АЭС на площадку в Чернобыле, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
По его словам, облученное топливо с Ровенской АЭС перемещено в двух специальных контейнерах «на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле».
«О таких работах Киев даже не уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в нарушение соглашения с ним о гарантиях», — сказал Нарышкин.
Он пояснил, что на самом деле топливо, по данным СВР, было отправлено на переработку.