В СВР допустили продолжение работы по созданию «грязной бомбы» Киевом

Таким образом СВР отреагировала на полученную информацию о том, что госинспекция ядерного регулирования Украины приняла решение отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Два контейнера с топливом уже отправлены на площадку хранилища в Чернобыле. При этом госинспекция не уведомила о своем решении Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
23 октября «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».
В Минобороны России позже подтвердили эту информацию. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации, цель которой заключается в том, чтобы обвинить Россию и вызвать очередное обострение конфликта на Украине. В ноябре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сотрудники агентства не нашли признаков работы над «грязной бомбой» на территории Украины.