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14:14 (мск), источник: ТАСС

Данные о подготовке переворота в Белоруссии и встречи с африканцами. Темы брифинга Пескова

Возможная подготовка в Польше государственного переворота в Белоруссии, итоги встречи по Украине президента РФ Владимира Путина с делегацией руководителей стран Африки стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий не запланировано.

На докладе у президента будет губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

О подготовке Польшей госпереворота в Белоруссии

И у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. Среди них есть и те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность. Мы вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам.

Подробностей о материале газеты The Sunday Times насчет подготовки на территории Польши государственного переворота в Белоруссии у Кремля нет.

О якобы отказе России ООН в доступе к пострадавшим после прорыва ГЭС районам

«Я не знаю точно нюансов, но там же очень много вопросов: как переходить, где линия соприкосновения, обеспечение безопасности — вы знаете, там постоянно обстрелы идут».

Ранее гуманитарный координатор ООН Дениз Браун заявила, что российская сторона якобы не пропустила делегацию международной организации в пострадавшие после прорыва Каховской ГЭС районы.

Об итогах переговоров с африканской делегацией

«Об этом достаточно подробно рассказал министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров».

«В целом диалог с африканцами будет продолжаться. В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегации, есть, безусловно, темы», которые можно реализовать. Процесс будет продолжен на саммите Россия — Африка.

Об оценке президентом встречи с военкорами

«Это не первая встреча с военкорами, такие были и до этого».

«Это важный элемент получения президентом информации с мест».

«Был действительно весьма и весьма откровенный разговор». «Президент сам высоко ценит этот диалог с военкорами и будет его продолжать».

О процессе по делу Навального

«Нет, мы не следим за этим процессом».

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