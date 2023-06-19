Данные о подготовке переворота в Белоруссии и встречи с африканцами. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий не запланировано.
На докладе у президента будет губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Подробностей о материале газеты The Sunday Times насчет подготовки на территории Польши государственного переворота в Белоруссии у Кремля нет.
«Я не знаю точно нюансов, но там же очень много вопросов: как переходить, где линия соприкосновения, обеспечение безопасности — вы знаете, там постоянно обстрелы идут».
Ранее гуманитарный координатор ООН Дениз Браун заявила, что российская сторона якобы не пропустила делегацию международной организации в пострадавшие после прорыва Каховской ГЭС районы.
«Об этом достаточно подробно рассказал министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров».
«В целом диалог с африканцами будет продолжаться. В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегации, есть, безусловно, темы», которые можно реализовать. Процесс будет продолжен на саммите Россия — Африка.
«Это не первая встреча с военкорами, такие были и до этого».
«Это важный элемент получения президентом информации с мест».
«Был действительно весьма и весьма откровенный разговор». «Президент сам высоко ценит этот диалог с военкорами и будет его продолжать».
«Нет, мы не следим за этим процессом».