США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Блинкен

«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — отметил американский чиновник.
По его словам, Соединенные Штаты не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая.
Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что страны смогут преодолеть трудности в отношениях, поскольку конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени. Для этого США должны уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам страны, указал председатель КНР.
При этом Китай, продолжил он, не будет бросать вызов американской стороне, а также призывает Вашингтон занять прагматичную позицию и работать с Пекином в одном направлении.
«От того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества», — подчеркнул китайский лидер.
Си Цзиньпин в понедельник принял Энтони Блинкена в Доме народных собраний в Пекине. Госсекретарь США во время визита в Китай 18—19 июня провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Нынешний визит Блинкена — первая за пять лет поездка американского госсекретаря в КНР, она проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия стран в торговой и технологической областях.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит американского политика. Пекин увидел в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.