16:56 (мск), источник: © РИА Новости
Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине
БРЮССЕЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине «не может означать заморозку конфликта».
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«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать заморозку конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией», — сказал он на совместной пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем.
Он повторил, что альянс намерен поддерживать Киев «так долго, как потребуется». «Идет контрнаступление (Украины — ред.). Чем больше территорий они смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров», — указал Столтенберг.