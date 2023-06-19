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18:46 (мск), источник: © РИА Новости

Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев призвал Будапешт допустить консула к украинским военнопленным из Закарпатья, которых недавно передали Венгрии при содействии Русской православной церкви, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Олег Николенко на странице в социальной сети Facebook*.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным», — написал он.

По словам представителя ведомства, наладить диалог с властями Венгрии по официальным каналам пока не удалось. Попытки украинских дипломатов установить прямой контакт с военнопленными также не увенчались успехом, подчеркнул он.

Ранее в РПЦ сообщили о передаче Будапешту группы украинских военных закарпатского происхождения. Там уточнили, что это произошло при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Позднее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен назвал это событие жестом РПЦ в сторону Будапешта. В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что Киев не проинформировали об этих переговорах.

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