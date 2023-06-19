Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным

«МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным», — написал он.
По словам представителя ведомства, наладить диалог с властями Венгрии по официальным каналам пока не удалось. Попытки украинских дипломатов установить прямой контакт с военнопленными также не увенчались успехом, подчеркнул он.
Ранее в РПЦ сообщили о передаче Будапешту группы украинских военных закарпатского происхождения. Там уточнили, что это произошло при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Позднее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен назвал это событие жестом РПЦ в сторону Будапешта. В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что Киев не проинформировали об этих переговорах.
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