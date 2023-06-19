ГП признала нежелательной деятельность правозащитной организации «Агора»

«Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. В своей деятельности организация делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций», — отметили в Генпрокуратуре.
Информация о принятом решении направлена ведомством в Минюст России для внесения указанных сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.