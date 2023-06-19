Столтенберг сообщил об опустошении складов НАТО

«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — сказал генсек (цитата по ТАСС).
В середине февраля Столтенберг заявил, что западные страны не успевают производить снаряды для Украины. 10 января он также сообщил, что союзники по НАТО и ЕС истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С этого момента на поставки вооружения Украине США выделили в общей сложности $37,3 млрд. 19 мая CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена дала понять европейским союзникам, что не будет блокировать поставки истребителей F-16 на Украину.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня заявил, что та же судьба, что и поставляемые Украине танки, ждет истребители F-16 в случае поставок Киеву.