В Молдавии пророссийскую партию «Шор» объявили вне закона

В парламенте Молдавии фракция «Шор» представлена шестью депутатами (из 101 места). 14 мая во втором туре выборов (башкана) Гагаузской автономии с результатом более 52% победила кандидат от «Шор» Евгения Гуцул. По словам Рошки, свои мандаты смогут также сохранить представители партии в органах местного самоуправления всех уровней без права присоединения к другим фракциям.
В тот же день президент республики Майя Санду приветствовала решение суда, отметив, что «молдаване ценят и хотят жить в демократическом и правовом государстве, где преступные организации не допущены к захвату власти. “Жители Молдовы хотят, чтобы государство защищало их от воров и вершило правосудие. Только государство, очищенное от тех, кто ворует у него, может обеспечить благосостояние своих граждан”, — написала она на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России).
В свою очередь присутствовавший на суде адвокат партии Аурелио Коленко назвал решение суда «преступным», а представители фракции заявили, что они будут обжаловать решение КС в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Заместитель председателя «Шор» Марина Таубер заявила, что все причастные к данному процессу судьи будут привлечены к ответственности.
Начать проверку конституционности партии «Шор» правительство потребовало еще в ноябре 2022 г. Ее обвиняли в получении финансирования из-за рубежа, чем она «ставила под угрозу суверенитет и независимость Молдавии». Вскоре после запроса КС Венецианская комиссия предупредила, что объявление партии неконституционной может означать вмешательство в право на свободу объединения. Рассмотрение дела неоднократно переносилось. В результате 17 мая суд решил начать прения сторон 12 июня, но и эта дата впоследствии была перенесена на 19 июня. При этом каждое заседание сопровождалось протестами нескольких сотен сторонников партии перед зданием КС. На одном из них глава Оргеевского района Дину Цуркану заявил, что в случае запрета партии «Шор» будут созданы новые политические блоки.
Сам лидер партии Илан Шор 13 апреля был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны более $1 млрд. Сам Шор не признает свою вину и называет решение суда «беззаконным и беспредельным». В настоящее время он проживает в Израиле.
Запрет партии «Шор» может быть связан с ростом ее популярности, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Молдавские власти считают, что в оппозиционном лагере могут присутствовать лишь те силы, которые должны всегда проигрывать. Преследованием “Шор”, напротив, они способствовали консолидации протестного электората вокруг этой партии. Это заметно по опросам общественного мнения. В прошлом году рейтинг Илана Шора составлял порядка 15%, теперь по популярности он обгоняет бывшего президента Игоря Додона», — сказал эксперт.
Спусковым крючком для этого решения, по словам Брутера, послужили оппозиционные демонстрации 21 мая, организованные партией «Шор» в противовес проевропейским митингам властей. «Массовость оппозиционных демонстраций в небольших городках напугала правящие силы. В них “Шор” показала себя достаточно серьезным противником. Кишинев таким образом решил выкинуть их из политики».
По словам Брутера, запретительные меры не приведут к исчезновению оппозиционных сил в стране: весь актив начнет переходить в другие политические парии или формировать новые силы. «Потенциально такой силой может стать партия “Возрождения” бывшего премьер-министра Василия Тарлева. Люди туда уже стали переходить. Эту партию также можно закрыть, но стоит брать в расчет, что к осени в республике намечаются местные выборы, в том числе выборы мэра столицы. Факт запрета партии может стать токсичным для властей», — заключил эксперт.