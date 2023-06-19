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20:24 (мск), источник: © РИА Новости

В ООН поприветствовали африканскую инициативу по Украине

В ООН одобрили африканскую инициативу по снижению напряженности между Россией и Киевом.

Источник: © РИА Новости

ООН, 19 июн — РИА Новости. ООН приветствует усилия африканских стран, нацеленные на снижение напряженности между РФ и Киевом, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя мирную инициативу африканских стран по Украине.

«Мы приветствуем усилия со стороны всех стран, в том числе африканских с целью снижения напряженности между Россией и Украиной. Посмотрим, какого прогресса можно достичь в рамках данной инициативы. Но определенно, то, что они вовлечены в усилия по сближению стран, очень позитивный знак», — сказал Хак.

Ранее в воскресенье на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров — президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.

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