11:42 (мск), источник: ТАСС
Байден считает реальной возможность использования Россией тактического ядерного оружия
Президент США ранее назвал «совершенно безответственным» размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии.
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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден счел реальной возможность использования Россией тактического ядерного оружия (ТЯО). Слова американского лидера привело агентство Reuters.
В субботу Байден назвал «совершенно безответственным» размещение ТЯО России в Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 9 июня на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко Путин сообщил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как