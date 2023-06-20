Нарышкин заявил о «контрнаступлении НАТО» в зоне спецоперации

«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», — сказал он.
При этом на Западе сомневаются в успехе украинского контрнаступления, сообщил Нарышкин накануне в интервью «Российской газете». По его словам, военные аналитики из стран НАТО оценивают цели Киева как недостижимые.
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин сообщил, что ВСУ при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, «не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории».