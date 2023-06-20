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11:02 (мск), источник: © РИА Новости

Нарышкин заявил о «контрнаступлении НАТО» в зоне спецоперации

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские войска сейчас сдерживают контрнаступление группировки НАТО, использующей украинских солдат, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, выступая на общем собрании РИО.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», — сказал он.

При этом на Западе сомневаются в успехе украинского контрнаступления, сообщил Нарышкин накануне в интервью «Российской газете». По его словам, военные аналитики из стран НАТО оценивают цели Киева как недостижимые.

Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.

Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.

На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин сообщил, что ВСУ при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.

По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, «не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории».

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