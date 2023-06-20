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13:01 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу: Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — подчеркнул министр.

В начале мая Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow. Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил от Киева заверения, что их будут применять только по целям «на суверенной территории Украины». С тех пор ВСУ неоднократно наносили удары этими ракетами по новым российским регионам.

Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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