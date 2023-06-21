03:42 (мск), источник: ТАСС
В Венесуэле заявили, что США ввели санкции против республики для захвата нефти
КАРАКАС, 21 июня. /ТАСС/. Односторонние незаконные ограничительные меры нарушают международное право, и США ввели санкции против Венесуэлы, чтобы захватить нефть южноамериканской страны. Об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. «Незаконная блокада и санкции против нашей страны были предприняты, чтобы бесплатно захватить нашу нефть», — сказала Родригес, выступая на презентации «Геополитической карты санкций» дипломатическому корпусу, транслировавшейся государственным телеканалом Venezolana de Television.