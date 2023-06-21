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03:42 (мск), источник: ТАСС

В Венесуэле заявили, что США ввели санкции против республики для захвата нефти

КАРАКАС, 21 июня. /ТАСС/. Односторонние незаконные ограничительные меры нарушают международное право, и США ввели санкции против Венесуэлы, чтобы захватить нефть южноамериканской страны. Об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. «Незаконная блокада и санкции против нашей страны были предприняты, чтобы бесплатно захватить нашу нефть», — сказала Родригес, выступая на презентации «Геополитической карты санкций» дипломатическому корпусу, транслировавшейся государственным телеканалом Venezolana de Television.

Источник: AP 2022

Родригес указала, что недавние заявления экс-президента США Дональда Трампа своим сторонникам «фактически являются признанием» того, что санкции против Венесуэлы введены, чтобы «бесплатно захватить венесуэльскую нефть». Она подчеркнула, что «санкции стали оружием экономической войны» и вводятся против стран, которые противодействуют гегемонии США и их союзников. Родригес напомнила, что Венесуэлу отключили от межбанковской системы Swift, чтобы «изолировать страну от мировой финансовой системы».

США и их союзники приняли против Венесуэлы 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике Венесуэлы наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году против государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela, S.A, которые включают запрет на экспорт нефти. От американских санкций в отношении нефтяной промышленности южноамериканская страна потеряла более $232 млрд, $30 млрд, принадлежащих Венесуэле, заблокированы в западных банках.

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