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09:00 (мск), источник: ТАСС

Япония намерена унифицировать с НАТО стандарты военной техники

По данным Nikkei, унификация стандартов должна привести к сокращению расходов на обслуживание техники, повышению эффективности ее использования и получению заказов из других стран.

Источник: Reuters

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено придерживаться при разработке и производстве вооружений единых стандартов с НАТО и другими дружественными странами. Такое положение содержится в проекте базисной политики на этом направлении, который кабинет министров представил на рассмотрение партий правящей коалиции, сообщила в среду экономическая газета Nikkei.

Унификация стандартов, отмечает издание, должна привести к сокращению расходов на обслуживание техники, повышению эффективности ее использования и получению заказов из других стран. В частности, ассигнования на обслуживание все время усложняющихся систем сейчас занимают примерно 30% в японском оборонном бюджете, хотя в 1990 году они занимали там лишь 10%. К тому же вооруженные силы страны используют много техники собственной разработки с деталями, которые не применяются, например, в США. Это приводит и к росту себестоимости японских систем.

Правительство Японии, отмечает Nikkei, намерено путем унификации стандартов способствовать военным поставкам в другие страны. По данным газеты, к производству боевых самолетов и танков в Японии имеют отношение более 1000 частных компаний. Свыше 8 тыс. участвуют в строительстве военных кораблей. Практически всю эту технику закупают только японские вооруженные силы, и правительство сейчас изучает пути изменения такой практики, чтобы сделать оборонную промышленность страны более прибыльной.

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