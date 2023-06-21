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10:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Клишас: закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не касается ЧВК «Вагнер»

Сенатор Андрей Клишас пояснил, что принятый накануне закон, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер».

Источник: РИА "Новости"

Господин Клишас был одним из разработчиков проекта закона.

«Обсуждаемый законопроект касается только лиц, заключающих контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, на ЧВК он не распространяется. Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», — пояснил сенатор «Парламентской газете».

Над подготовкой инициативы помимо Андрея Клишаса работали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы этого комитета Ирина Панькина (все — из «Единой России»). Документ внесли в Госдуму 13 июня, третье чтение он прошел 20 июня. Претендовать на освобождение от уголовного преследования за участие в военной операции могут «десятки тысяч» человек.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее говорил, что с января прекратил набор заключенных в военную компанию. Также он сообщал, что к 18 июня 32 тыс. заключенных «убыло домой» в связи с окончанием контракта с частной военной компанией. В мае господин Пригожин говорил, что из 50 тыс. набранных заключенных в боях за Бахмут погибло примерно 20% (около 10 тыс. человек).

Лаура Кеффер

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