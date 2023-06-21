Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы

«Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба», — говорится в тексте поручений.
Правительство должно предоставить доклад президенту до 1 августа этого года.
Кроме того, для усиления охраны лесов от пожаров в Уральском федеральном округе Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении в Курганской и Свердловской областях подразделений «Авиалесоохраны».
Глава государства также распорядился поддержать жителей этих регионов, пострадавших от пожаров в апреле и мае текущего года. Для этого правительство должно выделить разовую финансовую помощь областным бюджетам.
Путин поручил предусмотреть оказание единовременной материальной и финансовой помощи при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, а также выплату единовременных пособий гражданам, здоровью которых причинен вред, и членам семей граждан, погибших при пожарах.
Правительство должно предоставить доклад президенту по этим поручениям до 1 сентября и 1 июля текущего года соответственно.