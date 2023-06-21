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13:06 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за поджоги травы и леса, соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба», — говорится в тексте поручений.

Правительство должно предоставить доклад президенту до 1 августа этого года.

Кроме того, для усиления охраны лесов от пожаров в Уральском федеральном округе Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении в Курганской и Свердловской областях подразделений «Авиалесоохраны».

Глава государства также распорядился поддержать жителей этих регионов, пострадавших от пожаров в апреле и мае текущего года. Для этого правительство должно выделить разовую финансовую помощь областным бюджетам.

Путин поручил предусмотреть оказание единовременной материальной и финансовой помощи при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, а также выплату единовременных пособий гражданам, здоровью которых причинен вред, и членам семей граждан, погибших при пожарах.

Правительство должно предоставить доклад президенту по этим поручениям до 1 сентября и 1 июля текущего года соответственно.

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