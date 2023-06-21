Атака беспилотников, перспективы зерновой сделки и юбилей Собянина. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле, у него «весьма насыщенный рабочий день».
Президент проведет по видеоконференции совещание с членами правительства. Профильная тема — «добыча приоритетных видов твердых полезных ископаемых» и обеспечение ресурсонезависимости ряда областей — будет обсуждаться в закрытом режиме, но итоги для журналистов подведет вице-премьер Виктория Абрамченко.
В Большом Кремлевском дворце затем Путин встретится с выпускниками военных учебных заведений.
Путин 22 июня примет премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.
Об атаке беспилотников в Московской области
«Действительно, была атака. Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют».
Беспилотники «были нейтрализованы, детали нужно спрашивать у министерства обороны».
«Нет, предпосылок (ее сохранения — прим. ТАСС) нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены». «К сожалению, воз и ныне там».
В ООН тоже «вынуждены констатировать, что у них не получается» повлиять на страны Запада.
Об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР
«Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке». «Обсуждения продолжаются».
О сокращении сроков саммита Россия — Африка
«Это связано с программой — это такая нюансировка программы саммита».
О бразильской инициативе по примирению на Украине
«Действительно, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но никаких конкретных наработок и предпосылок пока, к сожалению, нет».
«Заранее, вы знаете, у нас не принято поздравлять». «Точно могу сказать, что как минимум по телефону он [Путин] его [мэра Москвы Сергея Собянина] поздравит».
«Успехи Сергея Семеновича как руководителя Москвы очевидны — это один из, если не лучший, городов мира, который успешно развивается, причем не только с точки зрения физической красоты, но и финансового потенциала, туристического потенциала».
Об отношениях США и Китая
Характеристика президентом США Джо Байденом председателя КНР Си Цзиньпина как «одного из диктаторов» на фоне попыток Вашингтона и Пекина улучшить отношения — «это весьма противоречивое проявление внешней политики США», которое говорит о ее непредсказуемости.
«Впрочем, это их дело». У России есть «свои очень плохие отношения» с США и очень хорошие — с Китаем.