Флеболог, неонатолог, танатолог: что лечат эти врачи 18 июня отмечается День медицинского работника. Труд этих людей невозможно переоценить - ежедневно они спасают несчетное количество жизней
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
Спецоперация на Украине
12:44 (мск), источник: ТАСС

Атака беспилотников, перспективы зерновой сделки и юбилей Собянина. Темы брифинга Пескова

Атака беспилотников в Московской области, отношения России, КНР и США, а также перспективы зерновой сделки, участие в саммитах и юбилей мэра Москвы Сергея Собянина стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле, у него «весьма насыщенный рабочий день».

Президент проведет по видеоконференции совещание с членами правительства. Профильная тема — «добыча приоритетных видов твердых полезных ископаемых» и обеспечение ресурсонезависимости ряда областей — будет обсуждаться в закрытом режиме, но итоги для журналистов подведет вице-премьер Виктория Абрамченко.

В Большом Кремлевском дворце затем Путин встретится с выпускниками военных учебных заведений.

Путин 22 июня примет премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Об атаке беспилотников в Московской области

«Действительно, была атака. Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют».

Беспилотники «были нейтрализованы, детали нужно спрашивать у министерства обороны».

О зерновой сделке

«Нет, предпосылок (ее сохранения — прим. ТАСС) нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены». «К сожалению, воз и ныне там».

В ООН тоже «вынуждены констатировать, что у них не получается» повлиять на страны Запада.

Об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР

«Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке». «Обсуждения продолжаются».

О сокращении сроков саммита Россия — Африка

«Это связано с программой — это такая нюансировка программы саммита».

О бразильской инициативе по примирению на Украине

«Действительно, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но никаких конкретных наработок и предпосылок пока, к сожалению, нет».

О юбилее Собянина

«Заранее, вы знаете, у нас не принято поздравлять». «Точно могу сказать, что как минимум по телефону он [Путин] его [мэра Москвы Сергея Собянина] поздравит».

«Успехи Сергея Семеновича как руководителя Москвы очевидны — это один из, если не лучший, городов мира, который успешно развивается, причем не только с точки зрения физической красоты, но и финансового потенциала, туристического потенциала».

Об отношениях США и Китая

Характеристика президентом США Джо Байденом председателя КНР Си Цзиньпина как «одного из диктаторов» на фоне попыток Вашингтона и Пекина улучшить отношения — «это весьма противоречивое проявление внешней политики США», которое говорит о ее непредсказуемости.

«Впрочем, это их дело». У России есть «свои очень плохие отношения» с США и очень хорошие — с Китаем.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Выяснилось, подлежит ли восстановлению поврежденная Каховская ГЭС
Легенда описывает ссору Петра I и Екатерины иначе: царь подвел супругу к зеркалу и пригрозил
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирПесков Дмитрий