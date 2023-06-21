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15:57 (мск), источник: © РИА Новости

Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от ответственности

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сенаторы РФ на заседании в среду одобрили закон, согласно которому освобождаются от уголовной ответственности контрактники, проходящие военную службу в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Согласно тексту документа, лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт во время мобилизации или военного положения, освобождаются от уголовной ответственности.

Как отмечали в конституционном комитете Совфеда, закон не касается будущих преступлений, а касается лишь тех лиц, кто сейчас находятся под следствием или осуждены.

Из перечня освобождаемых от ответственности лиц исключаются осужденные или находящиеся под следствием за призывы к экстремизму, террористическую деятельность, педофилию и ряд других статей УК.

При этом освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», также говорится в сопроводительных материалах к проекту.

Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей, отмечается там.

Предлагаемые изменения подготовлены во взаимосвязи с положениями, предусмотренными проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по вопросу поступления на военную службу по контракту), предусматривающим правовые основы заключения контракта с отдельными категориями лиц о прохождении военной службы в ВС РФ, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Действие инициативы также планируется распространить на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года.

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