Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от ответственности

Согласно тексту документа, лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт во время мобилизации или военного положения, освобождаются от уголовной ответственности.
Как отмечали в конституционном комитете Совфеда, закон не касается будущих преступлений, а касается лишь тех лиц, кто сейчас находятся под следствием или осуждены.
Из перечня освобождаемых от ответственности лиц исключаются осужденные или находящиеся под следствием за призывы к экстремизму, террористическую деятельность, педофилию и ряд других статей УК.
При этом освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», также говорится в сопроводительных материалах к проекту.
Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей, отмечается там.
Предлагаемые изменения подготовлены во взаимосвязи с положениями, предусмотренными проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по вопросу поступления на военную службу по контракту), предусматривающим правовые основы заключения контракта с отдельными категориями лиц о прохождении военной службы в ВС РФ, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.
Действие инициативы также планируется распространить на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года.