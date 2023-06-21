В ЕС признали отсутствие оснований для конфискации российских активов

Агентство отмечает, что ЕС рассматривает несколько вариантов использования более 200 млрд евро активов Банка России для того, чтобы направить их Украине.
В рабочей группе по этому вопросу не видят «надежного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные активы только на том основании, что эти активы находятся под ограничительными мерами ЕС». В связи с этим блок выступает «за направление непредвиденной прибыли от инвестиций на Украину».
По мнению министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, в случае, если российские активы будут конфискованы, а потом решение будет оспорено в судах и отменено, то это «станет дипломатической и экономической катастрофой».
Bloomberg отмечает, что мировые банки опасаются, что Москва может принять ответные меры и усложнить жизнь иностранным банкам, а исполнительный директор одной из кредитных организаций уточнил, что в принципе выступает против конфискации российских активов.
Из доклада следует, что группа предлагает обязать компании с российскими активами, которые получают большую прибыль, «переводить значительную сумму в ЕС». Это может снизить юридические риски для блока, подчеркивают авторы инициативы. Официальные лица ЕС отметили, что эта модель не повлияет на финансовую стабильность и правовую ситуацию. Лидеры стран союза могут обсудить варианты разрешения ситуации с замороженными активами на следующей неделе.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В Европейской комиссии заявляли, что заблокированные средства следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Однако Европейский центральный банк (ЕЦБ) опасается, что использование процентов от замороженных активов может подорвать доверие к евро как к мировой валюте, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без других стран G7. Кремль назвал заморозку российских активов воровством.