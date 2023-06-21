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17:28 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © РИА Новости

«Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее», — сказал Шойгу в среду в Кремле, обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений.

«Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытается ее сломить», — добавил Шойгу. «Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты, сопредельными государствами оказывается огромная военная помощь киевскому режиму», — отметил министр обороны РФ.

По словам министра, от выпускников военных вузов «потребуется высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность».

«Вам доверено обучение и воспитание личного состава. Смело внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции», — подчеркнул Шойгу.

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