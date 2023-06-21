В ГД приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам

Изменения планируется внести в КоАП. Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и рядом других депутатов.
«Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей», — говорится в тексте законопроекта.