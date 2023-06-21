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16:31 (мск), источник: © РИА Новости

В ГД приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний минюста в области законодательства об иноагентах.

Источник: © РИА Новости

Изменения планируется внести в КоАП. Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и рядом других депутатов.

«Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей», — говорится в тексте законопроекта.

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