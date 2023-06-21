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17:26 (мск), источник: Известия

Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады

Россия продолжит развитие ядерной триады. Об этом сообщил 21 июня президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Он подчеркнул, что развитие ядерной триады является залогом военной безопасности России и международной стабильности.

«Уже около половины частей и соединений РВСН (Ракетные войска стратегического назначения. — Ред.) оснащены новейшими комплексами “Ярс”, — сказал российский лидер.

Помимо этого, организовано перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

Также Путин добавил, что в скором времени первые пусковые установки комплекса «Сармат» поступят на боевое дежурство.

«Ядерная триада» — термин, обозначающий оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы страны, включающие в себя три компонента: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Вместе с тем ранее, 16 июня, в ходе пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума Путин заверил, что необходимость в применении ядерного оружия у России отсутствует.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен также признал, что Соединенные Штаты Америки не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие, и не видят оснований для повышения готовности собственных ядерных сил.

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