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04:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков устроил очную встречу с жителями Дивногорска

По каждому обращению были даны поручения местным и краевым властям.

Источник: Правительство Красноярского края

В Дивногорске состоялась встреча руководителя Красноярского края Михаила Котюкова с местными жителями. На собрании присутствовало более 600 человек, которые задали более 40 вопросов. Обсуждались темы, связанные с состоянием дорог, работой общественного и школьного транспорта, развитием инфраструктуры учреждений здравоохранения, культуры и спорта, а также подготовкой генплана города.

Горожане также обратили внимание на необходимость жилья для молодых специалистов-медиков, строительство новых жилых домов, сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья, организацию мест для выгула собак и создание инфраструктуры для многодетных семей. По каждому обращению были даны поручения местным и краевым властям.

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