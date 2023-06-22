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07:10 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко предупредил, что «ткань мирного времени» вот-вот разорвется

МИНСК, 22 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на планете сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется.

Источник: Sputnik.by

«Спустя десятилетия благополучной жизни на планете снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества», — говорится в опубликованном на сайте главы белорусского государства обращении по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Он подчеркнул, что, «зная не понаслышке об ужасах войны и цене победы, белорусский народ сохраняет историческую правду, укрепляет государственный суверенитет и единство нации во имя мира на родной земле».

«Сегодня вся Беларусь вспоминает трагические события 22 июня 1941 года. Ранним утром война вероломно вторглась в наш дом, безжалостно разрушив судьбы, семьи, города и села. Более чем три года белорусская земля буквально стонала от зверств нацистов. В разрушительном пожаре войны погиб каждый третий житель страны», — напомнил Лукашенко.

Он подчеркнул, что нечеловеческая жестокость не сломила волю белорусского народа.

«Защита родной земли сплотила все гражданское население республики во всеобщем сопротивлении фашизму. Наши деды и прадеды подверглись пыткам и террору, но сохранили свои честь и достоинство», — добавил Лукашенко.

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