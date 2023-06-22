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12:28 (мск), источник: РИА Крым

Шойгу: ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. Украинские войска после начала контрнаступления понесли значительные потери, сейчас ВСУ снизили темп и проводят перегруппировку. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с членами Совбеза РФ с участием президента Владимира Путина.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В течение 16 суток активных боевых действий, понеся существенные боевые потери, ВСУ снизили активность и в настоящий момент занимаются перегруппировкой», — сказал он.

По словам министра обороны, сейчас украинские войска готовятся к дальнейшим наступательным действиям, однако Вооруженные силы России также готовятся к их дальнейшим шагам. Шойгу отметил, что «уже понятно — то, что поставлено Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что из-за больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике на данный момент на линии фронта наблюдается определенное затишье. При этом наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы, и противник думает, где и как их вводить, отметил Путин.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня, однако ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике, проинформировал ранее президент Владимир Путин. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии, и никаких шансов у Киева нет.

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