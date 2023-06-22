Песков назвал ложью заявление Зеленского о готовящемся теракте на Запорожской АЭС

«Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь. Только что были контакты с МАГАТЭ там на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ, они все видели, все, что хотели, видеть. Запланированы в самое ближайшее время контакты Гросси и Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжаются, мы заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересованы. Все остальное ложь», — сказал пресс-секретарь во время брифинга.
Зеленский сделал такое заявление в интервью американскому телеканалу NBC News. По словам украинского президента, Россия таким образом якобы повлияет на международное сообщество, которое потребует от Киева остановить конфликт.
О планах Киева устроить провокацию с затоплением ЗАЭС сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов осенью 2022 г. Он утверждал, что Служба безопасности Украины (СБУ) собирала информацию о возможностях АЭС в случае неконтролируемого сброса воды на каскаде ГЭС. Речь идет о Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и ДнепроГЭС непосредственно в Запорожье.
В ночь на 6 июня произошел прорыв плотины Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра от ЗАЭС. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. По последним данным, погибли 46 человек. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.