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13:16 (мск), источник: Ведомости

Песков назвал ложью заявление Зеленского о готовящемся теракте на Запорожской АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очередной ложью» слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовящейся провокации на Запорожской АЭС.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь. Только что были контакты с МАГАТЭ там на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ, они все видели, все, что хотели, видеть. Запланированы в самое ближайшее время контакты Гросси и Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжаются, мы заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересованы. Все остальное ложь», — сказал пресс-секретарь во время брифинга.

Зеленский сделал такое заявление в интервью американскому телеканалу NBC News. По словам украинского президента, Россия таким образом якобы повлияет на международное сообщество, которое потребует от Киева остановить конфликт.

О планах Киева устроить провокацию с затоплением ЗАЭС сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов осенью 2022 г. Он утверждал, что Служба безопасности Украины (СБУ) собирала информацию о возможностях АЭС в случае неконтролируемого сброса воды на каскаде ГЭС. Речь идет о Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и ДнепроГЭС непосредственно в Запорожье.

В ночь на 6 июня произошел прорыв плотины Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра от ЗАЭС. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. По последним данным, погибли 46 человек. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

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